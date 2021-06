Ubriaco si scaglia contro monopattini e specchietti d'auto - Terzo Binario News

Momenti concitati quelli vissuti martedì primo giugno, intorno alle 19, in via Castelfilardo, a Roma. Un italiano, ubriaco, ha gettato a terra dei monopattini. Non contento, ha danneggiato portatarga e specchietto retrovisore di una Kawasaki e il tergicristallo di una Fiat Punto.

Tutto finito? Nemmeno per sogno. L’esagitato ha mirato lo specchietto retrovisore sinistro di una Volkswagen Golf, una Volkswagen Up, una Suzuki e una Citroen. I carabinieri lo hanno bloccato e denunciato.