Ubriaco rompe costola e falange alla moglie poi con un coltello la minaccia di morte - Terzo Binario News

In manette un disoccupato di 45enne, trauma cranico per il figlio di 9 anni

Disoccupato, ubriaco e violento con la moglie ed i figli: un 45enne romeno è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia. La chiamata al 112 è giunta verso mezzogiorno: una famiglia di Tor Bella Monaca aveva dato rifugio ad una vicina di casa e ad uno dei figli. La vittima, tra i singhiozzi, ha raccontato agli agenti della Sezione Volanti – diretta da Giuseppe Sangiovanni- che, come tutte le mattine, era andata al lavoro lasciando i figli di 5 e 9 anni al padre.

Al suo ritorno la donna ha trovato il compagno ubriaco e con a fianco una bottiglia di whisky praticamente vuota. Alle rimostranze della donna l’uomo, come aveva già fatto in altre occasioni, ha iniziato ad insultarla e picchiarl. Poi, preso in mano un grosso coltello, l’ha minacciata di morte. Il figlio più piccolo si è chiuso nella sua cameretta mentre la donna è fuggita con l’altro figlio, chiedendo aiuto al vicino di appartamento. Il 45enne, prima della fuga, era riuscito a colpire anche il figlio più grande.

Gli agenti, dopo aver riportato alla mamma il figlio più piccolo, hanno perquisito l’aggressore e gli hanno trovato addosso un coltello a serramanico mentre quello usato per minacciare la compagna era stato nascosto dall’uomo nel frigorifero. Portati al pronto soccorso, alla mamma è stata riscontrata la rottura di una costola e quella di una falange mentre al figlio è stato diagnosticato un trauma cranico: ne avranno almeno per 25 e 78 giorni.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione della Magistratura.