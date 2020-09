Ubriaco alla guida rifiuta di sottoporsi ad alcol test e si scaglia contro i carabinieri - Terzo Binario News

La scorsa notte, un 53enne originario di Locri, ma da tempo residente a Roma, con numerosi precedenti, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza.

L’uomo è stato fermato in via dello Scalo di San Lorenzo dove i Carabinieri stavano effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale. Da subito il 53enne, in evidente stato di ebbrezza, ha palesato il suo fastidio nell’essere fermato, assumendo un atteggiamento irriguardoso e rifiutando di sottoporsi al test dell’etilometro.

Quando i militari lo hanno invitato a seguirli in caserma per procedere alle verifiche del caso, l’uomo ha iniziato ad oltraggiarli, rifiutandosi vivacemente di entrare nella “gazzella” e ingaggiando con i militari una colluttazione, terminata dopo pochi istanti.

Sul tappetino dell’auto condotta dal 53enne, i carabinieri hanno rinvenuto anche un coltello con lama lunga 7,5 cm che è stato sequestrato.