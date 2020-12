Ubriaca vuol salire sul bus, poi minaccia i carabinieri - Terzo Binario News

Ubriaca ha preteso di salire su un autobus Atac (linea 150) anche se non era presente la fermata. Poi ha preso a calci il mezzo e si è messa davanti, bloccando in pratica il passaggio. È accaduto domenica 6 dicembre in via Prenestina, all’altezza di via Giacomo Bresadola.

Il conducente ha allertato le forze dell’ordine: all’arrivo dei carabinieri della stazione Roma Centocelle, la giovane ha inviato e rivolto minacce ai militari dell’Arma.

La donna, 32 anni, è stata denunciata per interruzione a pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

c.b.