Tyson e Stat, due teneroni da portarsi a casa o almeno adottare a distanza e poi c'è la dolce Elisabetta • Terzo Binario News

STAT , bellissimo cagnolino è nato il 10.7.2020. E’ di taglia medio/piccola è buono e affettuoso, gioioso pieno di voglia di vivere. Adatto alla vita di appartamento.

TYSON OCCHI DI GIADA, tenero cucciolotto nato 1.1.2023 .E’ di taglia media gentile e giocherellone. Lui è quello nella foto del titolo, sotto c’è Stat.

Entrambi cercano una famiglia ma sono adottabili anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno. Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159.

Chiusa in canile con questo caldo.. Ricevuto su wa massima diffusione I contatti per lei sono qui sotto CHIEDO SOLO UNA CONDIVISIONE LEI È ELISABETTA … E STRAZIA IL CUORE A VEDERLA COSÌ… BUONA E TIMIDA, CON LE SUE GAMBETTE STORTE, ASPETTA UN CENNO PER AVVICINARSI. MAI INVADENTE, STA IN SILENZIO IN ATTESA DEL SUO TURNO.

PERCHÉ NESSUNO SI INNAMORA DI LEI? POSSIBILE CHE NESSUNO VOGLIA CONDIVIDERE IL PROPRIO DIVANO CON QUESTA CREATURA?

RIPOSEREBBE FINALMENTE LE GAMBETTE CON CUI HA TANTO VAGATO ALLA RICERCA DI CIBO E DI UNA CAREZZA, LE STESSE GAMBETTE CHE LE HANNO PERMESSO DI CORRERE VIA QUANDO CANI PIÙ GROSSI HANNO TENTATO DI AGGREDIRLA. POSSIBILE CHE NESSUNO ABBIA UN CUORE TANTO GRANDE DA CHIAMARE PER LEI? 2 anni circa , taglia medio-piccola. Si trova a Brindisi e cerca ADOZIONE in tutta Italia.

Per info 388 7531189