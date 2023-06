Tyson dolce pitbull e la tenera piccolina aspettano entrambi chi li ami • Terzo Binario News

TYSON pit bull è nato 1.6.2015 di taglia medio/grande. Aveva un proprietario che non è mai andato a riprenderlo, così è entrato a far parte dei troppo numerosi pit abbandonati la cui vita sarà tristemente destinata in canile.

TYSON, abituato in appartamento, è adatto a persone con esperienza.

Cerca un padrone che lo ami ma è adottabile anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno. Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159

Ma vi pare che una scricchiola così debba morire in canile in Sicilia a 12 anni? Io sinceramente non capisco più niente e sugli umanoidi non mi pronuncio. Lei è piccola vuole stare in compagnia perciò cerchiamo una adozione con qualcuno che la stressi di baci. Per info 350 119 6942 grazie Vania 5.6 cerchiamo di sistemarla x tutto il tempo che le rimane che sia felice.