“Tutta colpa di Maria!!!”, opera prima di Mara Fuxa sarà presentata a Ladispoli - Terzo Binario News

Giovedì 21 ottobre alle 17 nuovo appuntamento con la lettura alla Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli per la presentazione del romanzo “Tutta colpa di Maria!!!”, opera prima di Mara Fux pubblicata da Prospettiva Editrice di Civitavecchia, meritoria della menzione speciale della Giuria della VIII edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Ladispoli.

Scorrevole, intrigante, travolgente, “Tutta colpa di Maria!!!” nelle 172 pagine che ne hanno fatto un autentico “libro da ombrellone” si è in breve tempo rivelato un esilarante romanzo ricco di intrecci famigliari e colpi di scena che riescono a stupire il lettore coinvolgendolo fino in fondo. Emozioni e sentimenti caratterizzano personaggi mai giudicati per le loro azioni, colti dall’autrice nella peculiarità del proprio vissuto, lasciando a chi legge il grato o ingrato compito di immedesimarsi.

Ad accompagnare il pubblico nell’intricata vicenda di Livia, la modernissima protagonista disegnata dall’autrice ben intenzionata a riesaminare alla luce della modernità dei tempi quei segreti di famiglia che furono per lei causa di importanti assenze affettive nonché motivo di insicurezza, sarà la dottoressa Anna Maria Rita Masin, psicologa e psicoterapeuta oltre che professionista di riferimento in ambito giuridico – forense, che spiegherà quanto la palese presenza di un segreto all’interno di un nucleo famigliare possa incidere sulla formazione di un minore e quali ripercussioni si possano avere nell’età della crescita. Una chiave originale per discutere di un libro e di una tematica estremamente attuale.

L’incontro, aperto al pubblico previa esibizione del green pass secondo le vigenti normative anti covid, verrà condotto da Francesca Lazzeri, giornalista e organizzatrice del Premio Letterario Nazionale Città di Ladispoli che il prossimo 8 dicembre rivelerà i nomi dei vincitori della Xª Edizione.

Info e prenotazioni al numero 3384980235