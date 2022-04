Tutta Allumiere ha salutato Riccardo Rinaldi - Terzo Binario News

Ex sindaci, sbandieratori delle contrade, un corteo: il paese stretto intorno al suo padre putativo

Le bandiere delle contrade che lui stesso ha contribuito a creare sono state l’omaggio, vivace e colorato, che Allumiere ha riservato al suo padre putativo Riccardo Rinaldi i cui funerali si sono celebrati ieri pomeriggio nella chiesa dell’Assunta del comune collinare.

Nessuno ha voluto mancare all’ultimo saluto di chi il Palio dei Somari lo ha inventato e così il passaggio del feretro per le vie del paese è diventato un corteo che ha scortato Rinaldi fino alla chiesa per la celebrazione religiosa.

A officiarla don Augusto Baldini, che per tanti anni è stato il sacerdote ad Allumiere, insieme a don Roberto Fiorucci che guida l’assunta oggi. Il sindaco Antonio Pasquini ha indossato la fascia tricolore e nell’esprimere il cordoglio dell’Amministrazione e del paese ha detto: «Il 20 aprile 2022 diventerà una data commemorativa per la nostra comunità che in te ha sempre visto un faro». Presenti i consiglieri di maggioranza e opposizione, esponenti della Prociv, Croce Rossa, Amici della Musica, Carabinieri, la presidente dell’AssoContrade Tiziana Franceschini. Gli ex sindaci Carlo Cammilletti, Pietro Lucidi e Luigi Landi, il deputato Alessandro Battilocchio, gli esponenti del Psi, docenti della Flavioni di Civitavecchia e colleghi della figlia Antonella.

Gli Amici della Musica hanno intonato la marcia funebre di Chopin durante la cerimonia mentre gli sbandieratori hanno mosso gli stendardi delle sei contrade, facendo da corridoio laico all’uscita della bara di Riccardo Rinaldi dalla chiesa.