Tute da donna: le migliori della stagione 2021/2022 - Terzo Binario News

La moda femminile è profondamente cambiata negli ultimi due anni. L’eleganza non è più l’unica priorità e le donne sono sempre più alla ricerca di capi che possano valorizzare la loro femminilità senza rinunciare alla comodità.

È proprio questo il motivo per cui ha iniziato a fare capolino in passerella e negli armadi un capo davvero insospettabile: la tuta sportiva.

Oggi la tuta sportiva è uscita dalle mura delle palestre e ci accompagna nella vita quotidiana e nelle occasioni più formali. È il momento di scoprire quali sono le tute sportive da donna più eleganti presenti sul mercato per questo autunno-inverno 2021-2022.

Come portare la tuta da ginnastica

Sembra incredibile ma la tuta sportiva da donna può diventare con pochissime mosse un capo dannatamente trendy. Basta scegliere un modello di tendenza e gli abbinamenti giusti e da accessorio tipicamente sportivo si trasforma in un outfit perfetto per esaltare stile e personalità. Ai piedi durante il giorno un paio di comodissime e confortevoli sneakers, sulla testa un baseball cap o un nastro per capelli.

Il segreto è abbinare alla tuta sportiva in tinta unica accessori in contrasto. Che siano trench o soprabiti, sneakers o stivaletti la parola d’ordine è una: fantasia.

Le tute sportive donna più eleganti per l’autunno-inverno 2021-2022

Sulle passerelle Autunno Inverno 2021-2022 le tute sportive da donna eleganti sono arrivate in versione decisamente chic e super colorate. Ma soprattutto sono super elaborate e arricchite da dettagli insospettabili. Marchi come DSquared2, Loewe e Lacoste puntano su tute da donna con tasche enormi, inserti in tessuto e tonalità estremamente sgargianti. E non mancano nemmeno richiami agli anni ‘90 con modelli realizzati in nylon e in ciniglia.

Il giorno sono perfette abbinate alle sneakers e con cappelli sportivi in stile hip hop. La sera si trasformano in tute eleganti semplicemente aggiungendo uno stivale alto o un paio di intramontabili décolleté.

Particolarmente interessanti le proposte di due dei marchi sportivi più conosciuti: Puma e Champion. Puma ha deciso di rivisitare la sua linea classic e propone la tuta da ginnastica in versione trendy con pantalone stretto e felpa con cappuccio. Champions osa ancora di più e accanto ai modelli di tuta sportiva in due colori aggiunge la particolarissima tuta con logo stampato sulla maglia e collo alto.

Tutti modelli che possiamo ammirare e trovare collezione di tute da donna di Zalando, uno degli e-shop più forniti per quanto riguarda il capo must-have della stagione.

Gli evergreen che non tramontano mai: la tuta Adidas donna in acetato

56 anni e non sentirli. È l’età della tuta sportiva Adidas con le iconiche tre bande disegnate su gambe e maniche. Le tute Adidas donna vestono le amanti dello stile sportivo dal 1965 e ancora oggi sono un must have per le persone più dinamiche.

Intramontabili i modelli di tute sportive acetateche dalla fine degli Anni 70 fino a tutti gli 90, hanno vestito l’hip-hop e molti gruppi rock statunitensi. E che continuano a farlo anche nel 2021. Con cappuccio o con cerniere, mono cromatiche o bicolori, con pantaloni stretti o larghi, le tute Adidas con le bande non possono mancare in nessun guardaroba e sono ancora oggi le preferite di star, vip e influencer.

La tuta da ginnastica diventa elegante: i modelli Jumpsuit

C’è anche chi non vuole rinunciare all’eleganza e trasforma la tuta da ginnastica in un vero e proprio abito da cerimonia. É questa l’idea di Alberta Ferretti che propone due meravigliose jumpsuit per questa stagione. La prima è completamente nera e dall’eleganza senza tempo. La seconda, decisamente più moderna, è realizzata in tessuto simil jeans con cintura e fibbia.

Se invece vogliamo abbinare classe e fantasia è la proposta di tute sportive eleganti di Mango che fa per noi. Il brand spagnolo propone modelli di vari colori e tagli, in jeans con fibbia o in tinte pastello, fino ad arrivare alle bellissime tute a righe o impreziosite da cerniere e ricami.

L’ultima tendenza delle tute sportive donna: le catsuit

La vera tendenza per l’inverno 2022 tra le tute donna sportive eleganti ce l’ha mostrata qualche giorno fa la solita Chiara Ferragni. La celebre influencer è apparsa sui social indossando una particolarissima catsuit, la mini-tutina aderente in pezzo unico.

Una tuta che sembra uscita direttamente dagli armadi anni’80 delle nostre mamme ma che abbinata agli accessori giusti (sneakers, calzini bianchi a vista e cappello baseball) si trasforma in un capo dannatamente trendy.

La nostra immancabile Ferragni non è stata la prima a lanciare la catsuit. Beyonce nei suoi video ne ha fatto spesso bella mostra e la stessa Kim Kardashian ne ha sfoggiate alcune disegnate da Balenciaga.

E se amiamo questa tuta non possiamo perderci i meravigliosi modelli disegnati da Marine Serre con il motivo della mezzaluna che si sono affermate in brevissimo tempo come uno dei capi must have tra le vip di tutto il mondo.