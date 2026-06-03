Turismo, Rocca: "Dopo Roma, prossimi infopoint a Civitavecchia e Fiumicino" • Terzo Binario News

Dopo l’inaugurazione dello stand turistico alla stazione Termini di Roma, i prossimi infopoint regionali saranno dislocati a Civitavecchia e a Fiumicino.

Lo ha detto il il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine del taglio del nastro a Termini.

“Con la nuova campagna di comunicazione turistica – ha detto – vogliamo promuovere le bellezze del nostro territorio, dal mare ai borghi. Nelle grandi stazioni ci sono milioni di passeggeri ogni anno, vogliamo utilizzare il volano di Roma per promuovere le nostre bellezze e contrastrare in questo modo anche lo spopolamento delle aree interne.

Abbiamo invertito la tendenza dei flussi turistici nel Lazio ma vogliamo fare ancora di piu’. Abbiamo installato questo stand alla stazione Termini. Stiamo aprendo un infopoint a Civitavecchia dedicato agli itinerari nella Tuscia e la stessa cosa vorremo fare anche a Fiumicino”. A chi gli chiedeva della necessita’ di rafforzare i collegamenti, Rocca ha risposto: “La mobilita’ e’ certamente uno dei temi, pero’ ci stiamo gia’ lavorando. Stiamo rinnovando il parco ferroviario, intervenendo sulle rotaie e sui mezzi, abbiamo messo importanti fondi, la mobilita’ e’ fondamentale anche per il turismo ma anche per ridurre lo spopolamento”.