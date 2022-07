Turismo, Insieme Montalto e Pescia: "Il Comune dimezza orari apertura punti informativi" • Terzo Binario News

๐—ฆ๐—œ๐—”๐— ๐—ขย ๐—™๐—˜๐—Ÿ๐—œ๐—–๐—œย che da oggi siano aperti i Punti di Informazione turisticaย

๐๐Ž๐ ๐’๐ˆ๐€๐Œ๐Ž ๐ ๐„๐‹๐ˆ๐‚๐ˆ di come sia organizzato il servizio, con SOLE 3 ORE AL GIORNO fino al 31 luglio e speriamo poi anche per agosto 2022

๐๐„๐‹ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ e negli anni precedenti i Pit di Montalto marina e Pescia Romana erano aperti rispettivamente 7 e 5 ore al giorno e fino a metร settembre per garantire lโ€™intera stagione balneare

๐‚๐Ž๐’๐€ย ๐ ๐€๐‘๐„๐Œ๐Œ๐Žย ๐๐Ž๐ˆ Subito una ulteriore variazione di bilancio (ed anche una successiva dopo gli equilibri di bilancio se ce ne fosse ancora bisogno) attingendo da altri capitoli e missioni per coprire lโ€™intero servizio dalla mattina alla seraย

Eโ€™ di questi giorni la lieta notizia che anche per questa stagione il nostro paese ha ottenuto le 3 vele blu di Legambiente

Ciรฒ contrasta decisamente con la riduzione del servizio dei Pit da parte dellโ€™amministrazione comunale. In un paese turistico come il nostro i Punti di Informazione turistica devono essere (come รจ sempre stato) un servizio attivo a disposizione di cittadini e turisti, e non un servizio part time

Lโ€™amministrazione Socciarelli non crede nel turismo? Purtroppo ad oggi registriamo negativamente che:

non รจ stato dedicato a questo settore strategico un assessorato (per la prima volta nella storia)

Sono stati ridotti lโ€™orario e il tempo di apertura al pubblico dei Pit

๐‚๐ก๐ข๐ž๐๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ž ๐ฌ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐Ÿ๐ข๐๐ฎ๐œ๐ข๐จ๐ฌ๐ข ๐ข๐ง ๐ฎ๐ง ๐ข๐ฆ๐ฆ๐ž๐๐ข๐š๐ญ๐จ ๐œ๐š๐ฆ๐›๐ข๐จ ๐๐ข ๐ซ๐จ๐ญ๐ญ๐š

Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana