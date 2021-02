Turismo: ancora record negativi - Terzo Binario News

Turismo: ancora una volta, purtroppo, l’Istat aggiorna con nuovi record negativi le stime delle imprese del comparto dei servizi. Flessione del fatturato di ben 12 punti nel 2020, cifre drammatiche in termini di perdite per tutta la filiera turistica. Bene, dunque, il monito di Mario Draghi all’Europa con la richiesta di un deciso cambio di passo ed una accelerazione sulla fornitura di vaccini. Quindi Italia in prima linea per una intesa europea sui passaporti vaccinali.

Turismo: i dati dell’Istat

Il presidente di Assoturismo Vittorio Messina ha commentato i dati diffusi dall’Istituto di Statistica sul fatturato dei servizi del IV trimestre 2020. “Le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno messo in ginocchio il settore e con la stagione invernale e la primavera già alle spalle, come un copione che si ripete. È fondamentale arrivare all’estate pronti per offrire respiro e fiducia vitali alle imprese. Per questo rivolgiamo un appello ai leader Ue, affinché quanto prima trovino il più ampio accordo possibile”. L’obiettivo è “introdurre misure nazionali comuni per consentire i viaggi tra gli Stati membri, per permettere gli spostamenti già entro l’estate”.

“Necessità di un gioco di squadra”

“Occorre la consapevolezza della necessità di un gioco di squadra per risollevare un settore che più di altri ha pagato un prezzo altissimo alla crisi pandemica e per cui occorre un’azione rapida e incisiva per costruire una governance del sistema turistico a livello europeo, con la certezza che proprio l’industria turistica sia quella che più di altri comparti può dare un contributo decisivo per la ripresa delle nostre economie”.