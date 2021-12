Turismo a Civitavecchia, incontro con l'assessora Di Paolo - Terzo Binario News

Riunione proficua martedì pomeriggio all’aula Pucci dove l’Assessore al Turismo, Emanuela Di Paolo, ha invitato gli operatori del settore all’incontro per promuovere gli avvisi pubblici della Regione Lazio “Più notti, più sogni + Experience” diretto alle strutture ricettive e “Lazio Experience” per le agenzie di viaggio ed i tour operator.

Come spiega l’Assessore Di Paolo: “È stata chiaramente l’occasione per fare il punto della situazione anche sulle iniziative messe in campo dall’amministrazione negli scorsi mesi, a partire dai calendari degli eventi, ma non solo.

Riteniamo infatti un servizio molto utile la riapertura del Punto d’informazione turistiche di viale Garibaldi, che è stato affidato a Csp e per il quale sono previsti a breve interventi di potenziamento.

Così come abbiamo invitato gli operatori locali del comparto turistico a farsi parte attiva nei processi che li riguardano. In particolare, attendiamo indicazioni per la creazione del sito di promozione territoriale e per l’app turistica, che avverrà nei primi mesi del prossimo anno, uno strumento che dovrà essere il cardine per il marketing territoriale.

Dalla platea sono arrivati suggerimenti e sollevate critiche, che abbiamo raccolto con interesse, in quello spirito di dialogo che vogliamo mantenere con la categoria. Tra le proposte, quella di programmare incontri periodici tra l’Amministrazione e la categoria, che abbiamo accolto volentieri. Pur in questa difficile situazione mondiale – conclude l’Assessore Di Paolo – continuiamo a dare il massimo affinché il territorio possa fare quel salto di qualità nel settore turistico di cui si parla da anni”.