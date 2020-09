Arrestato 46enne romano

Durante un controllo è andato in escandescenza e ha infranto il vetro del lunotto posteriore dell’auto di servizio della Polizia. L’episodio è avvenuto alle 22,50 di mercoledì 2 settembre in via delle Isole Curzolane, al Tufello.

Un romano di 46anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.