Tubo arrugginito sulla spiaggia libera di Ladispoli - Terzo Binario News

Creata una barriera con il nastro per isolare l’area

Un lettore segnala come dalla spiaggia libera compresa fra gli stabilimenti Blue Marlin e il Tritone sia spuntato fuori un tubo arrugginito, collegato a un altra conduttura stavolta in pvc.

Soltanto che veder spuntare quel tupo dalla sabbia e per giunta in quelle condizioni non rassicura per chi in spiaggia ci va e magari gioca a pallone o con i racchettoni. Vero che l’area è stata circoscritta ma a maggior ragione con le restrizioni da Covid gli spazi pubblici come le spiagge dovrebbero essere fruibili al massimo.

