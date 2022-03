Truffe e raggiri agli anziani, campagna di sensibilizzazione della Questura di Roma - Terzo Binario News

Le avvertenze rimangono le consuete: prestare massima attenzione e in caso di dubbi chiamare il 112

Truffe e tentativi di raggiro, furti in appartamento e anziani sono sempre più il bersaglio dei malintenzionati che spesso si presentano la porta di casa camuffati da operatori dei servizi di luce e gas o perfino da poliziotti.

Al fine di arginare il fenomeno la questura di Roma ha dato vita a una campagna di sensibilizzazione rivolta ai pensionati, alle persone sole.

Il primo consiglio è quello di controllare di non essere seguiti da nessuno quando si torna a casa e poi la più classica delle raccomandazioni, ovvero quella di non aprire la porta a sconosciuti anche se vestono in uniforme.

“In caso di finti appartenenti alle forze dell’ordine – spiega la questura – controllate prima che in strada ci sia la vettura di servizio. In caso di dubbi contattate sempre il 112, numero unico per le emergenze”.

“Ma gli imprevisti e le possibili aggressioni avvengono anche fuori casa: diffidate sempre di chi chiama o vi ferma con la richiesta di soldi per aiutare un vostro caro in difficoltà – prosegue la questura – queste persone sono molto abili a farvi credere di conoscere la famiglia e a far leva sulla vostra sensibilità, con l’avvertenza finale che mai nessun poliziotto avvocato potrà mai chiedervi qualcosa in denaro. In ogni caso la scelta giusta è sempre quella di chiamare il 112 e qualora si abbia la sensazione di essere seguiti l’indicazione è quella di rifugiarsi nel negozio più vicino”