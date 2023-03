Truffano un'anziana a Montalto: i Carabinieri denunciano due ventenni • Terzo Binario News

La Stazione Carabinieri di Montalto di Castro ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Civitavecchia due giovani ventenni, ritenuti responsabili di truffa in concorso in danno di una anziana signora, commessa la settimana precedente nel centro abitato di Montalto.

Nel pomeriggio di venerdì, ricevuta segnalazione da parte di alcuni cittadini che erano in corso dei tentativi di truffa con il solito modus operandi del finto incidente stradale, i carabinieri della Stazione hanno perlustrato le vie del Comune, fino a che non hanno rintracciato un’autovettura Citroen C4, di recente immatricolazione e presa a noleggio, a bordo della quale viaggiavano i soggetti denunciati, già gravati da precedenti di polizia per reati specifici commessi in varie località del territorio nazionale.

Nei loro confronti sono stati subito avviati gli approfondimenti investigativi del caso e sono stati trovati riscontri investigativi che hanno permesso ai militari della Stazione di identificarli quali autori del colpo messo a segno, nello stesso Comune, la settimana precedente.

Le modalità dell’azione delittuosa si ripetono: la persona anziana viene contattata telefonicamente, a più riprese, da parte di un interlocutore che annuncia che il figlio/nipote è trattenuto dai Carabinieri per un incidente stradale dallo stesso provocato e che, per il rimborso dei danni provocati, è necessario fornire subito all’assicurazione una ingente somma di denaro.

Poco dopo, bussa alla porta dell’abitazione una persona, generalmente di età piuttosto giovane ed apparentemente insospettabile, che provvede a ritirare tutto il denaro contante ed i monili in oro e/o gioielli che la vittima, circuita e tratta in inganno, gli mette a disposizione.

Tutto questo si verifica nell’arco di pochissimo tempo. Come sempre, è di fondamentale importanza la collaborazione della cittadinanza che, nel caso in questione, ha consentito un intervento tempestivo della locale Stazione Carabinieri, impedendo che la banda mettesse a segno nuovi colpi e consentendo di denunciarli per la truffa commessa qualche giorno prima.

Anche per questo si rinnovano inoltre gli appelli alla popolazione ad allettare tempestivamente le forze dell’ordine quando si viene contattati da sedicenti professionisti (avvocati, direttori di banca, assicuratori, esponenti delle forze di polizia) e per i più disparati motivi viene richiesta con urgenza, ed anche in modo pressante, di consegnare elevati quantitativi di denaro contante o addirittura oggetti preziosi, poiché simili richieste sono per lo più azioni delittuose volte a carpire indebitamente del denaro e le vittime sono prevalentemente persone anziane o comunque facilmente impressionabili e non in grado di difendersi in modo efficace.

Il comunicato è conforme alle indicazioni dettate dalla nuova normativa introdotta dal d.l.vo 188/2021 per assicurare la presunzione di innocenza. autorizza La diffusione del comunicato ufficiale.

Il Procuratore ella Repubblica Dott. Alessandro Gentile