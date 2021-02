Truffa Tari: indagine da denuncia Ama, dipendenti infedeli licenziati già un anno fa - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

L’indagine svolta dai militari del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria su due dipendenti della Municipalizzata capitolina per l’ambiente che avrebbero compiuto accesso al sistema informatico per modificarne illecitamente i dati, a favore di tre imprese private, è partita a gennaio 2020, a seguito di denuncia presentata da AMA S.p.A.

La denuncia della Municipalizzata capitolina per l’ambiente era scattata a seguito di accessi anomali riscontrati nel sistema informatico per la gestione della tassa dei rifiuti da due ex dipendenti infedeli, allora impiegati presso il servizio Ta.Ri, che sono stati subito licenziati, già oltre un anno fa.

AMA S.p.A., che ha collaborato con la massima trasparenza con le Autorità inquirenti ed è a tutti gli effetti parte offesa, all’esito delle indagini è pronta a promuovere ogni azione nei confronti dei due ex dipendenti tesa al risarcimento del danno subito, economico e d’immagine, riservandosi di agire, ove processualmente consentito, sia in sede penale sia in sede civile a esclusiva tutela dell’interesse proprio e di tutta la collettività.