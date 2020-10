Truffa on line: chiede e ottiene anticipo per la vendita di un'auto che mai cederà - Terzo Binario News

Denunciato un 30enne italiano

È stato individuato e denunciato l’autore di una truffa on line, segnalata i primi di luglio, alla Polizia ferroviaria di Roma Ostiense, da un uomo che ha cercato di acquistare un’autovettura sul web.

Il responsabile del gesto, un italiano di 30 anni, ha pubblicato un annuncio per la vendita della sua autovettura e, una volta trovata l’ingenua vittima, si è fatto inviare un anticipo sull’acquisto, adducendo poi scuse per non finalizzare il contratto e trattenersi la somma ricevuta.

L’indagine svolta dagli agenti della Polfer di Roma Ostiense, dove il truffato si era rivolto per essere aiutato, ha permesso di risalire all’autore che è stato denunciato.