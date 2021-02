Trovato morto un 51enne al Villaggio Prenestino - Terzo Binario News

Il medico legale agli agenti del commissariato Casilino: “Decesso a cause naturali”

Oggi alle 12.30 è stato ritrovato un uomo privo di vita in via Fontecchio. Si tratta di uomo italiano di 51 anni che inizialmente sembrava fosse vittima di un’aggressione.

Infatti sul corpo sono stati riscontrati dei segni, in particolare sulla testa.

Partita un’indagine del commissariato Casilino, si è atteso l’arrivo del medico legale che ha potuto stabilire come il decesso in realtà sia avvenuto per cause naturali.