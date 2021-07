Trovato morto sul greto del Tevere - Terzo Binario News

Si tratta di un 80enne italiano, chiuso ponte Margherita,

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del GPIT e del I Gruppo Trevi sono intervenute pochi minuti fa per un uomo rinvenuto senza vita sulla banchina di lungotevere Michelangelo, altezza Ponte Margherita.

Dalle prime informazioni si tratta di cittadino di nazionalità italiana di circa 80 anni.

Non si esclude possa essersi gettato volontariamente ma sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire quanto accaduto.

Chiuso Ponte Margherita direzione piazza della Libertà per agevolare i mezzi di soccorso.