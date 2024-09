Trovato l'uomo che ha investito e ucciso Daniela Caucci a Tarquinia Lido • Terzo Binario News

Raggiunto il conducente del furgone che ha investito la 74enne Daniela Caucci a Tarquinia (QUI). È un uomo di Marta, al momento denunciato.

“Non mi sono accorto di nulla” anche se con il suo furgoncino ha travolto la donna trascinandola per oltre 20 metri. Dopo averla investita ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a soccorrerla.

Gli agenti della Stradale lo hanno fermato nella sua abitazione a Marta, dove era tornato. L’uomo, operaio di una ditta edile, sabato mattina si trovava a Tarquinia Lido per un lavoro.

I poliziotti sono arrivati a lui osservando le videocamere di sorveglianza nella zona dove è avvenuto l’incidente.

Una volta condotto al commissariato di Tarquinia, è stato denunciato a piede libero per il reato di omicidio stradale. Non si esclude che in un secondo momento possa essere accusato anche per la fuga e l’omissione di soccorso.

Daniela Caucci, 74 anni, si trovava a Tarquinia insieme al marito. La donna è stata investita in via Axia, di fronte al Grand hotel Helios. Il furgoncino, dopo averla travolta, ha proseguito la marcia lungo la strada provinciale Porto Clementino.

