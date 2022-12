"Troppo traffico a Ladispoli sulla rotatoria nord sull'Aurelia", interrogazione della Mollica Graziano • Terzo Binario News

La consigliera chiede una risposta in aula su cosa intende fare palazzo Falcone per evitare gli intasamenti

Cosa intende fare palazzo Falcone per evitare gli intasamenti sulla rotatoria nord dell’Aurelia a Ladispoli? Il problema si pone all’altezza del fast food con disagi per i cittadini che restano bloccati nel traffico e per questo la consigliera di Per Ladispoli Cambia Amelia Mollica Graziano ha presentato un’interrogazione a risposta orale in aula.

Premesso che tutti i giorni, e in particolare nei fine settimana e negli orari di punta, l’ingresso di Ladispoli Nord risulta completamente bloccato dalla fila di auto che arriva ad intasare anche lo scorrimento della via Aurelia per chi accede al fast food; non solo le auto si bloccano ma si creano intralci anche ai mezzi di primo soccorso diretti dal Pit.

A tutt’oggi, l’Amministrazione non ha mai pensato di risolvere il problema di accesso alla zona anche attraverso percorsi pedonali sicuri, garantendo così la sicurezza dei cittadini che arrivano nel locale senza autovetture.

Considerato che ad oggi, è un problema imminente da risolvere, e che prossimamente con l’apertura del cinema il problema appena esposto si amplificherà.

Pertanto intendo interrogare il Sindaco e la giunta, per conto dell’Assessore preposto, sulle soluzioni che intendono adottare per risolvere il problema”.

Per Ladispoli Cambia Amelia Mollica Graziano Consigliera Comunale