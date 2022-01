Troppi contagi: annullati gli appuntamenti per la Befana a Tolfa ed Allumiere - Terzo Binario News

Il calendario dei festeggiamenti natalizi è finito in anticipo. Anche la Befana è rimasta vittima del Covid, infatti. Almeno quella che avrebbe dovuto fare tappa in collina. Sia Alumiere che Tolfa hanno deciso di annullare gli appuntamenti programmati per celebrare l’Epifania e far divertire i bambini.

“Gli eventi previsti sono stati annullati, purtroppo la situazione contagi è ingarbugliata e a qualche giorno dall’apertura delle scuole, non ci è sembrato il caso” il commento dispiaciuto dell’assessore allumierasca Brunella Franceschini.

Analogo il sentimento pure nell’amministrazione tolfetana dove la sindaca Stefania Bentivoglio ha dovuto disdire per domani 6 gennaio “La Befana scende a Tolfa” prevista alle 15 con successiva proiezione cinematografica al Teatro Claudio. “Annullata pure la presentazione del libro della Nosnan, fissata per ieri 4 gennaio – ha sottolineato l’assessora Tomasa Pala -. Troveremo un’altra data, siamo già d’accordo con l’autrice”.