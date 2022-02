Trincia raggiunge quota 100 gol con il Tolfa - Terzo Binario News

(foto Ludovica Mojoli) – Sì, il Tolfa c’è. Per demerito dell’Antica Aurelio senz’altro ma i collinari hanno assolto il loro compito al meglio e la rincorsa al primo posto nel girone A di Promozione riprende spedita.

I biancorossi hanno battuto di slancio il Borgo Palidoro domenica pomeriggio per 3-0 allo Scoponi mentre in mattinata la capolista aveva ceduto per 3-2 a Carbognano.

Un risultato a sorpresa che ha lasciato i romani a 41 punti mentre i collinari sono saliti a 40. E domenica a Santa Marinella sicuro ci sarà da divertirsi.

«Alla vigilia avrei sperato al massimo in un pareggio a Carbognano – confessa il mister Daniele Fracassa – e invece l’undici cimino si è preso i tre punti rendendoci un favore inatteso. Questo ci permette di tornare subito a -1, costringendo l’Antica Aurelio a non sbagliare». A dispetto del 3-0 maturato ai danni del Borgo Palidoro, la vigilia non è stata semplice: «Per qualche assenza e pure perché indubbiamente si sentiva la pressione. Eravamo obbligati a vincere e siamo riusciti pure a convincere». Gli avversari non hanno impegnato Luca Nunziata, anche se qualche sofferenza poteva generarsi: «Invece la squadra è stata brava nel non correre pericoli, grazie all’attenzione difensiva. Domenica a Santa Marinella servirà una grandissima prestazione per vincere» la considerazione finale di Daniele Fracassa.

Due, quattordici e cento: sono i numeri di Matteo Trincia che domenica ha segnato due dei tre gol tolfetani; in classifica cannonieri attualmente ha raggiunto quota 14 che ovviamente gli vale la vetta e poi ha raggiunto quota 100 marcature fra Prima Categoria e Promozione. Dopo due stagioni in Prima fra Aranova e Passoscuro riecco l’Aranova in Promozione e a seguire Santa Marinella e tre stagioni a Tolfa: la cifra tonda trovata proprio alla Pacifica: «Questo traguardo raggiunto qui ha un valore elevatissimo per me – afferma il centravanti – ma ahimé i14 gol ancora non bastano per raggiungere l’obiettivo. Anzi, dico sempre che le reti non sono mai abbastanza, per me e per i compagni». Da buon fratello maggiore, ha ceduto il rigore del momentaneo 2-0: «Simone ci teneva tanto a segnare in casa, sapevo che dal dischetto non avrebbe sbagliato. Ora dobbiamo continuare facendo la corsa su noi stessi, sapendo di doverle vincere tutte così come domenica a Santa Marinella e poi si tireranno le somme. La sconfitta con l’Aurelio non ci ha destabilizzato né ridimensionato. Anzi – conclude il bomber – sono i romani a sapere che il loro problema è il Tolfa che li insegue da vicino».