Tricicli a motore: intervento della Polizia Locale nel Centro Storico, uno era senza targa - Terzo Binario News

E’ di lunedì 30 dicembre l’intervento di una pattuglia del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale in via Firenze, in pieno centro, nei riguardi di due tricicli a motore, uno dei quali privo di targa, ragion per cui gli agenti hanno proceduto con il fermo amministrativo del mezzo.

Un secondo illecito è stato rilevato nella medesima via, dove un altro triciclo trainava un carrello di ferro, occupando illecitamente il suolo pubblico. Per questo motivo il proprietario è stato sanzionato.