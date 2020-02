Treno deragliato oggi: due i morti, traffico ferroviario in tilt - Terzo Binario News

Tragedia all’altezza di Casal Pusterlengo, sulla linea dell’alta velocità, in provincia di Lodi: il treno Frecciarossa è deragliato. Dalle prime informazioni raccolte, ci sono delle vittime: si tratta dei due macchinisti, ignote per ora le cause del sinistro.

Questa la nota di Rfi: “Dalle 5.30 di oggi 6 febbraio circolazione sospesa sulla linea AV Milano – Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti”.

Tra i feriti, due sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e 25 in codice verde.