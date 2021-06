Trenitalia collega la Fl5 con la necropoli di Cerveteri - Terzo Binario News

Per tutta l’estate sono state aggiunte 18 corse straordinarie sulle linee FL5-FL7-FL8 per raggiungere con maggiore comodità le località marine del Lazio.

Per facilitare gli spostamenti verso porti e aeroporti, Trenitalia ha implementato i collegamenti in treno verso Fiumicino (Leonardo express) e Civitavecchia (Civitavecchia express), e inserito i nuovi link treno+bus Ciampino Airlink e Formia Portlink.

A questi si aggiungono gli altri link intermodali per riscoprire i principali borghi del Lazio: da Anagni a Fiuggi, passando per Anguillara Sabazia, Monte Porzio Catone, Velletri, Colleferro, Trevignano Romano, fino ad arrivare alle novità Montecassino Link, Castel Gandolfo Link e il collegamento verso la Necropoli di Cerveteri.

I treni regionali di Trenitalia sono il modo più facile e vantaggioso per muoversi quest’estate verso la riscoperta di mete domestiche di assoluto valore. Le offerte commerciali, attive in questo periodo, dalle “Promo Junior” all’ “Estate insieme”; dal “Viaggia con me” alle “Promo Plus”, sono ulteriori occasioni per viaggiare a prezzi realmente low cost e lasciare a casa l’auto evitando il traffico e rispettando l’ambiente (maggiori info su www.trenitalia.com).