Treni soppressi e panico nei convogli: lunedì nero per i pendolari della Ferrovia Roma Nord - Terzo Binario News

“Stamattina è bastata la soppressione di 4 treni urbani per creare il panico a bordo dei convogli, complici pure le mancate segnalazioni in tempo reale su moltissimi display nelle principali stazioni”. Questa la denuncia del comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord, dove è stato evidenziato quanto accaduto nella mattinata di lunedì 28 settembre.

“La mancanza di notizie in tempo reale è il vero dramma, quando uno si trova in stazione e non sa nulla di ritardi e soppressioni di corse ferroviarie – hanno detto – è in balia del passaparola, ma per fortuna esiste un gruppo facebook del comitato pendolari dove ci si possono scambiare informazioni in tempo reale, quello che dovrebbe fare il gestore”.

#info #atac Ferrovia Roma-Viterbo: circolazione rallentata direzione Flaminio per guasto tecnico treno regionale 603 a Labaro #roma — infoatac (@InfoAtac) September 28, 2020

“Oggi più di ieri si viaggia in condizioni di sicurezza da appurare, visto che i treni sono pieni anche oltre il limite di capienza, avendo annullato i distanziamenti. Resta il solo obbligo delle mascherine e quindi tutta la gestione della sicurezza anticovid19 è sulle spalle degli utenti“.

#info #atac – Ferrovia regionale Roma-Viterbo – treni metropolitani delle ore 7.05 da Flaminio e treno delle ore 7.35 da Montebello soppressi #Roma — infoatac (@InfoAtac) September 28, 2020

“La mancanza di una seria programmazione potrebbe portare velocemente a un aumento dei contagi, complici anche le temperature in picchiata, il freddo e le classiche malattie da freddo che con le norme anticovid rischiano di portare molti a fare tamponi anche per un banale raffreddore preso a scuola”.

#info #atac – Ferrovia Roma-Viterbo – servizio metropolitano – soppressi treni da Flaminio delle ore 7.20 e da Montebello delle ore 7.50 #Roma — infoatac (@InfoAtac) September 28, 2020

#info #atac – Ferrovia regionale Roma-Viterbo- treni metropolitani delle ore 9.50 da Flaminio e treno delle ore 10.20 da Montebello soppressi #Roma — infoatac (@InfoAtac) September 28, 2020