Treni delle vacanze sulla Fl5, la Gubetti e Galluso plaudono Regione e Trenitalia - Terzo Binario News

Per andare al mare utilizza il treno! Per questo, la Regione Lazio insieme a Trenitalia, in occasione dei weekend a cavallo tra la fine di luglio e metà agosto hanno deciso di attivare 16 treni straordinari sulla tratta da Roma a Civitavecchia.

Un modo per disincentivare l’utilizzo della macchina in favore dei mezzi pubblici. A darne notizia a turisti, villeggianti e possessori di case estive nel territorio comunale di Cerveteri, sono l’Assessora alla Mobilità e Trasporti Elena Gubetti e il Delegato ai Rapporti con RFI Renato Galluso. Le nuove corse sono attive da oggi, sabato 25 luglio, tutti i sabato e domenica, fino a domenica 9 agosto.

“In questi anni abbiamo seguito con costanza e attenzione le tematiche legate al servizio ferroviario nella nostra città – ha dichiarato Elena Gubetti, Assessora alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Cerveteri – come Amministrazione comunale abbiamo trovato nella Regione Lazio, in Trenitalia e in RFI dei validissimi alleati, sensibili e attenti alle necessità del nostro territorio, sia per i tantissimi pendolari che quotidianamente si spostano da Cerveteri a Roma che per tutti coloro che scelgono la nostra città per trascorrere momenti di svago e relax. Una volta arrivati alla Stazione, davvero in pochissimi minuti, o a piedi o con le coincidenze delle navette del Trasporto Pubblico Locale, potranno raggiungere la spiaggia. Proprio in questi giorni inoltre, ricorre il primo anniversario dall’inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri, un’opera che attendevamo da tempo e che giorno dopo giorno si arricchisce sempre di nuovi servizi per i cittadini. Di questo risultato, ci tengo a ringraziare in maniera speciale anche il nostro Delegato ai Rapporti con RFI, Renato Galluso, che in maniera totalmente volontaria, memore della sua lunga esperienza lavorativa nelle ferrovie, mette a disposizione di tutti i fruitori della stazione, la propria competenza in materia, le sue conoscenze e il suo grande senso civico, garantendo sempre assistenza e informazioni utili”.

“Oggi la Stazione di Marina di Cerveteri è moderna, accessoriata, fruibile a tutti – aggiunge l’Assessora Gubetti – dal giorno dell’inaugurazione, siamo riusciti ad apportare tante piccole ma importantissime accortezze che la rendono un importantissimo biglietto da visita per Cerveteri. Dall’apertura della Sala Blu, che garantisce l’accesso ai binari alle persone con difficoltà motorie, fino al posizionamento di tante nuove rastrelliere, quasi prese d’assalto da tutti coloro che quotidianamente raggiungono la stazione in bicicletta. Un accorgimento piccolo, ma importante, anche da un punto di vista del decoro, che ci risparmia così lo scenario di vedere tante biciclette legate a pali della luce, della segnaletica stradale o alle alberature. Ovviamente, continueremo a coordinarci con gli Enti preposti affinché sempre di più, la nostra Stazione possa rappresentare un’eccellenza in tutta la tratta ferroviaria”.

Interviene anche Renato Galluso, Delegato ai Rapporti con RFI, che dichiara: “Trenitalia e Regione Lazio confermano ancora una volta il loro grande interesse per il mondo pendolare della nostra città e del Litorale tutto – ha detto Galluso – come Delegato e cittadino, metto tutto il mio impegno per far sì che sempre tutti i fruitori della nostra stazione possano andarne orgogliosi. Con l’occasione, oltre a tutti i vertici di Trenitalia, RFI e Regione, ci tengo davvero di cuore a fare un ringraziamento a tutti coloro che lavorano lungo la nostra tratta ferroviaria: dai capotreno al personale addetto alla sicurezza, dai controllori agli addetti alle pulizie. Anche grazie a loro, la nostra stazione è quella che è ad oggi. Rimango ovviamente a disposizione di tutti per ogni richiesta di assistenza o anche semplicemente per fare segnalazioni”.