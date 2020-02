Trekking e visite guidate a Roma: gli appuntamenti di febbraio - Terzo Binario News

Anche a febbraio è molto ampio il programma di visite guidate organizzate dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale all’interno dei parchi e delle ville. Un’occasione per i cittadini per scoprire un patrimonio unico, non solo sotto il profilo storico-artistico, ma anche per ricchezza di biodiversità.

Il 7 febbraio l’appuntamento è a Forte Bravetta, mentre l’8 sarà la volta di Villa Borghese (ingresso in piazzale Pablo Picasso), uno dei luoghi simbolo della capitale. I partecipanti, durante il percorso di 4 ore, potranno scoprire l’evoluzione della villa nel corso dei secoli e apprezzare i tanti tesori presenti, anche a livello vegetazionale.

L’Ufficio trek storico-ambientali, a febbraio, ha programmato anche altre visite guidate (inizio previsto sempre ore 9.30), in luoghi di pregio che meritano di essere valorizzati, dai Giardini dell’Aventino (20 febbraio) a Villa Torlonia (22 febbraio), da Villa Paganini (22 febbraio) alla passeggiata del Pincio (27 febbraio). Ultimi appuntamenti del mese a Villa Pamphilj (28 e 29 febbraio) all’interno del secondo parco pubblico della capitale per grandezza (oltre 180 ettari).

Sul sito istituzionale è possibile scoprire il calendario completo e prenotarsi per questa bellissima esperienza a contatto con la natura e la storia.

Per prenotare visite guidate e trekking storico ambientali (gratuiti per disabili, over 65 e i ragazzi fino a 14 anni e al costo rispettivamente di 4 e 6 euro per tutti gli altri) occorre inviare una email all’indirizzo: trekambientali@comune.roma.it entro due giorni prima del percorso scelto.