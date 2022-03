Tre tecnici del Dlf Civitavecchia a lezione dal Valencia - Terzo Binario News

Soddisfazione per Daniele Miglionico, Angelo Fiorini e Alessio Pane

A Roma, presso il centro sportivo Boreale Don Orione, il corso in presenza Valencia Coach Clinic 2022.

Oltre 40 istruttori di calcio giovanile, provenienti da tutta Italia, si sono confrontati ed hanno avuto il piacere di poter apprezzare i punti di vista della scuola calcio spagnola, in particolar modo quella della Cantera Valenciana.

Tra i partecipanti, sono stati ammessi tre nostri concittadini, nonché Istruttori presso la Scuola Calcio biancoverde del Dopolavoro Ferroviario di Civitavecchia, Mr. Miglionico Daniele, Mr. Fiorini Angelo e Mr. Pane Alessio.

Nelle tre giornate di corso, è stato approfondito sia nella teoria che nella pratica, la metodologia della scuola calcio spagnola che fa del suo calcio un gioco per generare vantaggi e dove alla base di tutto è avere una propria identità. Sono state osservate le tecniche dì allenamento, che si sviluppano principalmente in modo verticale, dove si cerca dì realizzare squadre difficili da affrontare, sia nella fase dì possesso palla che nella fase difensiva, dove l’aggressività e l’alto ritmo sono protagonisti.I nostri Istruttori alla fine del corso hanno rilasciato le loro considerazioni: (Mr. Fiorini) “Il Calcio accomuna, il Calcio unisce, ti fa fare nuove amicizie ed allo stesso tempo ti da modo dì metterti in discussione, l’importante è avere coraggio e tirare fuori il meglio dì se stessi e soprattutto farlo sempre con umiltà e lealtà, e cosa fondamentale grandissima PASSIONE!!! Aver avuto la possibilità dì aumentare le conoscenze e condividere i diversi metodi dì allenamento è stata un’esperienza molto positiva. Per noi che lavoriamo con molta passione sarà un bagaglio in più da trasmettere ai nostri ragazzi e renderli atleti e persone migliori”.(Mr. Miglionico) “È stata una bella esperienza a 360 gradi, sia perché abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con altri allenatori provenienti da altre regioni d’Italia, sia per aver intrapreso il metodo Valencia, in tutto ciò abbiamo sicuramente aumentato il nostro bagaglio personale e professionale, che sicuramente metteremo a disposizione ai nostri ragazzi per farli crescere ancora di più a livello calcistico”.(Mr. Pane) “Come detto dai miei colleghi, è stata un’esperienza superlativa, che ha arricchito il nostro bagaglio calcistico. Sono rimasto colpito dall’organizzazione, curata nei minimi particolari e ringrazio apertamente la mia società, il DLF Civitavecchia Calcio di averci informati e permesso di frequentare il corso….AMUNT VALENCIA”.