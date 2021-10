Tre provetto vincenti per la scuola d'infanzia delle Vignacce di Santa Marinella - Terzo Binario News

Pioggia di riconoscimenti per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia Vignacce dell’Istituto Comprensivo “Piazzale della gioventù 1” di Santa Marinella.

Guidati dall’insegnante Elisa delle Fave, referente eTwinning, e dalle docenti Mikol Kulberg Taub, Angela Stefania Nigro, Marcella Ferrari, Anna Domenica Di Nardo e Melania Cafiero, per il loro impegno gli alunni delle sezioni A, B, D riceveranno i prestigiosi “Quality label”, riconoscimenti con cui eTwinning premia soltanto i progetti di un certo calibro con una Certificazione di Qualità Nazionale.

I piccoli alunni della sezione D sono stati coinvolti dall’insegnante delle Fave in 3 progetti:

“Favole in orchestra”, un’idea progettuale, in collaborazione con l’IC “Vicenza 2” e IC “Olgiate Comasco”, che ha avvicinato in modo originale gli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, al mondo della musica classica partendo dall’opera di Prokofiev “Pierino e il lupo”; “Deney deSTEM”, una scelta progettuale non scontata quella di coinvolgere, come unici partner italiani in un progetto di fondazione turca, alunni di così tenera età in un’esplorazione delle materie scientifico-tecnologiche; “Topraga iz birakmaya var misiniz?”, ennesimo progetto di fondazione turca in cui gli alunni sono stati condotti a misurarsi con le loro conoscenze di botanica in maniera creativa, sviluppando anche importanti competenze chiave di cittadinanza.

Ma è con il progetto “Scappando si impara”, fondato dall’insegnante delle

Fave, che si raggiunge l’apoteosi: 38 insegnanti di 3 diverse nazionalità (italiana, turca e croata) e oltre 500 alunni, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, sono stati coinvolti in un percorso verticale volto a dimostrare come il gioco di logica di gruppo escape room potesse essere utilizzato come strumento di verifica e di valutazione delle competenze, in un contesto motivante e fortemente inclusivo.

Un grande applauso va alle docenti che hanno saputo mettersi in gioco in un periodo in cui la situazione pandemica ha reso difficile la continuità dell’azione didattica e alla Dirigente dell’IC “Piazzale della gioventù 1” di Santa Marinella per il supporto dato al suo corpo docente. Gli attestati rilasciati dall’Unità Nazionale eTwinning verranno conferiti agli alunni con cerimonia presso i locali del plesso Vignacce il giorno 27/10/2021″.

Elisa delle Fave per la scuola Vignacce