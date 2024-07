Tre nuovi vigili urbani arrivati a Cerveteri • Terzo Binario News

Tre nuovi agenti di Polizia Locale per Cerveteri. Si tratta degli Agenti Francesco Calabrò, Francesco Palomba e Elisabetta Rossetti.

Sono entrati ufficialmente in servizio lo scorso 15 luglio e lo rimarranno fino al 31 dicembre 2024.

Assunti tramite concorso pubblico, andranno a rinforzare il Comando di Polizia Locale di Cerveteri.

Oggi pomeriggio, l’incontro e il saluto ufficiale ai tre nuovi assunti da parte del Sindaco Elena Gubetti, dell’Assessore al Personale Alessandro Gnazi e della Comandante Cinzia Luchetti.

“Come ogni anno nel periodo estivo procediamo all’assunzione a tempo determinato di nuovi agenti di Polizia Locale – ha dichiarato Alessandro Gnazi, Assessore al Personale del Comune di Cerveteri – è infatti il periodo in cui i servizi e le richieste di intervento nel territorio, così come la popolazione, aumentano in modo sensibile.

Preciso che queste assunzioni non sono limitate al solo periodo estivo, ma in virtù del reperimento di risorse economiche in più da parte dell’Ente, saranno in servizio fino alla fine dell’anno. Daranno dunque un contributo importante anche a settembre e nel periodo autunnale, quando con la riapertura delle scuole sarà fondamentale avere un maggior numero di pattuglie impegnate nel territorio per la gestione della viabilità e delle numerose incombenze quotidiane della nostra Polizia Locale”.

“Questi nuovi giovani agenti sono certo che rappresenteranno un importante valore aggiunto per Cerveteri – aggiunge l’Assessore Gnazi – la loro preparazione l’hanno già dimostrata in fase di assunzione risultando essere i migliori del concorso: tuttavia sono certo che, nel corso delle settimane, affiancati e guidati dalla Comandante Cinzia Luchetti e da tutti gli agenti già in servizio, cresceranno sempre di più sia sul fronte delle conoscenze che dell’esperienza. Ai nuovi assunti e a tutto il Comando, rinnovo, a nome mio, del Sindaco e dell’Amministrazione comunale tutta il più sentito augurio di un buon lavoro”.

“Ci tengo, inoltre, a ringraziare – conclude l’Assessore – l’ufficio Gestione Risorse Umane del nostro Comune che ha organizzato questo concorso ed ha predisposto tutte le attività necessarie alla loro assunzione in tempi brevi”.