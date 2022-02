Tre nuovi delegati per Ladispoli, una è Lucia Cordeschi - Terzo Binario News

Ritorno dell’ex assessora, a lei il Dopo di Noi – assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare”; Alessandro Giacomini a PNRR e Next generation EU e Maria Enrica Paris alla Tutela e valorizzazione del verde pubblico

Continua lo shopping pre-elettorale nell’amministrazione comunale di Ladispoli.

Ieri, nel decreto numero 12 emesso dal Gabinetto del Sindaco, sono stati scritti tre nuovi incarichi per altrettanti delegati, a pochi mesi dallo scioglimento del Consiglio Comunale per la fine del mandato e successive elezioni.

Una delle delegate è un ritorno: si tratta di Lucia Cordeschi, che torna nell’Amministrazione dopo essere stata ssessora ai Servizi Sociali. A lei la delega su “Dopo di Noi – assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare”.

Incarico poi per Alessandro Giacomini a PNRR e Next generation EU, e per Maria Enrica Paris, alla “Tutela e valorizzazione del verde pubblico”.

“Il delegato svolgerà il rispettivo incarico avendo cura degli interessi di carattere istituzionale nelle materie indicate, in stretto rapporto con il Sindaco a cui riferirà periodicamente sullo stato di attuazione dei programmi” è scritto nel documento.