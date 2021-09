Tre misure di sostegno allo sport per Montalto - Terzo Binario News

Con delibera di giunta l’amministrazione comunale ha approvato ulteriori agevolazioni sportive.

«Questa mattina – commenta l’assessore allo sport Giovanni Corona – per dare subito un ulteriore segnale di vicinanza alle associazioni sportive abbiamo approvato tre misure importanti riguardanti canoni e impianti sportivi. Nello specifico:

Riduzione del 50% del canone concessorio degli immobili assegnati a chi ha svolto attività anche se in modo ridotto; riduzione del 100% del canone concessorio a chi è stato chiuso a seguito delle disposizioni governative; concessione, a titolo gratuito, dell’utilizzo di spazi esterni a chi è già assegnatario e a chi, in presenza di possibilità di utilizzo, ne richiederà uno. Queste misure di sostegno alla ripresa dalla pandemia – conclude l’assessore – sono valide per tutto il 2021 e comunque continueranno ad essere valide fino al termine dell’emergenza epidemiologica.

Gli abbattimenti dei canoni, l’utilizzo gratuito degli spazi esterni e il bonus giovani subito ad inizio stagione rappresentano un forte segnale e la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere il mondo dello sport, le associazioni e le famiglie. Nei prossimi giorni partirà inoltre il bando per l’assegnazione dei contributi per la stagione 2021-22».