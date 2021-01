Tre giovani pusher presi dai Carabinieri a Fiumicino - Terzo Binario News

Per quartiere generale avevano un b&b

I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno arrestato 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, avendo notato degli insoliti movimenti all’interno di un B&B a Fiumicino, hanno attuato degli specifici servizi di osservazione che hanno consentito di circoscrivere i movimenti ad uno degli appartamenti dell’attività ricettiva occupato da 3 giovanissimi, tutti già noti alle forze dell’ordine.

I militari hanno quindi effettuato un blitz all’interno dell’appartamento, rinvenendo, al termine di un’accurata perquisizione, 70 g di hashish, la somma contante di oltre 4.500 euro, nonché tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga in dosi. Sono così scattate le manette ai polsi dei 3 pusher, tutti di età compresa fra i 18 ed i 21 anni, che sono stati trattenuti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.