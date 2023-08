Tre colpi di mercato per l'Under dell'Aranova • Terzo Binario News

Ufficiali Dell’Uomo, Di Loreto e Salvi

Daniele Dell’Uomo (centrocampista classe 2005) – Provenienza Boreale

“Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura in questa società. Appena arrivato, ho trovato subito grande professionalità e fiducia nei miei confronti. Ringrazio il mister e la dirigenza, sono molto carico e non vedo l’ora di iniziare!”.

Christian Di Loreto (esterno classe 2003) – Provenienza W3

“Dopo aver disputato il primo anno di Eccellenza mi sono reso conto che il livello del campionato è molto elevato. Quest’anno il mio obiettivo personale sarà quello di crescere e imparare molto, soprattutto dai più grandi avendo molta più esperienza di me. L’obiettivo di squadra sarà sicuramente quello di scendere in campo per dare il massimo e vincere partita dopo partita, pur sapendo che ci sono squadre molto forti. Ciò che mi ha spinto ad andare a giocare all’Aranova, dopo aver parlato con il mister e il direttore, è il fatto che mi sono accorto che è una società seria, determinata e ambiziosa”.

Leonardo Salvi (attaccante classe 2005) – Provenienza Trastevere

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza con questo grande gruppo che mi ha colpito fin da subito, sono più che pronto a mettermi a disposizione dei miei compagni e della società, anche se non sarà un campionato facile ce la metteremo tutta per arrivare più in alto possibile”.