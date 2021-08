Alle ore 04.30 del 20/08/2021 la Sala Operativa VVF ha inviato presso il deposito ATAC in Via della stazione di grotta rossa (Rm) il funzionario di servizio, due squadre VVF 8A e 9/A con una Autobotte il carro schiuma ed il carro auto-protettori, per un incendio che ha coinvolto tre autobus.

