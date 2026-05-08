Tre atleti d'oro della Galice di Civitavecchia agli Italiani • Terzo Binario News

Un tris d’oro che vale l’Italia

La delegazione dell’IC Galice ha dominato le competizioni regionali grazie a una combinazione di tecnica e determinazione. Questi i campioni che rappresenteranno la scuola e il territorio portando per la prima volta in assoluto il nostro Istituto alle finali nazionali:

Andrea Tavella: 1° Posto – Medaglia d’oro nel mezzofondo.

Chiara Riccone: 1° Posto- Medaglia d’oro nel mezzofondo.

Emma Pastorelli: 1° Posto -Medaglia d’oro nel getto del peso.

I ragazzi sono stati accompagnati durante tutta la manifestazione dalla Referente del Gruppo Sportivo d’Istituto, professoressa Rossella Ciccaglione.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica dell’IC Galice, prof.ssa Francesca De Luca, che ha voluto celebrare il traguardo con un messaggio rivolto agli studenti:

“Questi successi non sono casuali, ma il frutto di impegno, sacrificio e di uno spirito sportivo esemplare. Vedere i nostri ragazzi raggiungere le finali nazionali ci riempie di orgoglio. Oltre al risultato agonistico, ciò che conta è la passione e il senso di appartenenza che hanno dimostrato. A loro vanno i miei più sentiti complimenti e un grande “in bocca al lupo” per la prossima sfida: l’IC Galice farà il tifo per voi!”

Sport e formazione all’IC Galice

Il risultato ottenuto ai Nuovi Giochi della Gioventù conferma l’importanza che l’istituto attribuisce all’educazione motoria e ai valori del fair play. L’accesso alle Finali Nazionali rappresenta non solo un traguardo sportivo di alto livello, ma un’importante occasione di crescita e confronto per gli studenti nel panorama scolastico italiano.