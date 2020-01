Tre arresti e una denuncia: controlli straordinari dei carabinieri a Ladispoli - Terzo Binario News

Continuano incessanti i controlli deiCarabinieri della Compagnia di Civitavecchia che hanno portato all’arresto di tre persone e alla denuncia a piede libero di una quarta.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato un cittadino romeno di 50 anni, con l’accusa di maltrattamenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. La vittima, ha chiesto aiuto ai militari riferendo di essere stata aggredita e picchiata dal compagno mentre si trovava nella propria abitazione unitamente ai figli. I militari si sono recati presso l’abitazione e hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione che, alla loro vista, li ha aggrediti e spintonati tentando di impedire loro l’accesso, ma è stato prontamente bloccato e ammanettato. A causa delle percosse ricevute la vittima e i figli sono stati visitati presso il pronto soccorso di Civitavecchia per fortuna senza gravi conseguenze. Per la donna e i suoi due figli è stata la fine di un incubo.

Nel corso di un’altra attività i Carabinieri del Stazione di Ladispoli unitamente a quelli della NOR – Sezione Operativa, hanno arrestato due italiani di 25 e 31 anni per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. I due pusher sono stati sorpresi in un posto appartato, solitamente frequentato da tossicodipendenti, mentre si scambiavano una dose di cocaina di circa 30 grammi. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, a casa del 21enne, ulteriori 15 g. della medesima sostanza, nonché materiale utile per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma contante di 700 euro, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Dopo l’arresto sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.

I Carabinieri della N.O.R. – Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un cittadino romeno di 19 anni, per danneggiamento e oltraggio a P.U.. Il giovane a bordo della sua autovettura dopo aver danneggiato tre veicoli in sosta nel Comune di Ladispoli si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L’episodio è stato notato da alcuni residenti della zona che hanno annotata la targa della macchina e l’hanno poi fornita ai Carabinieri che, dopo alcune ricerche in zona l’hanno intercettata presso un distributore di carburanti sulla statale Aurelia. Il giovane alla vista dei militari è andato in escandescenze tentando si sottrarsi al controllo dei militari. Il 19 enne è stato denunciato in stato di libertà all’A.G.