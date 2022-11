Tre anni per un trapianto di rene: nasce la "donazione samaritana" • Terzo Binario News

Un samaritano ci salverà. Il trapianto da donatore vivente (il significato di donatore samaritano deriva dalla parabola evangelica) sembra l’unica speranza per migliaia di pazienti in attesa di un organo.

Nella sala convegni dell’Ospedale dei Castelli si sono riuniti gli esperti del trapianto di reni del Policlinico universitario di Tor Vergata, della Asl Roma 6, insieme ai pazienti e ai loro familiari per discutere quali iniziative intraprendere per incrementare la donazione di rene da vivente.

«Il policlinico Tor Vergata inizia dalla Asl Roma 6 un percorso di informazione e formazione verso i nostri pazienti – afferma il direttore generale Giuseppe Quintavalle – finalizzato a migliorare la comunicazione in tutte le fasi di cura.

La presenza del PTV, pioniere di tante iniziative, di avanguardie, di sperimentazioni ha l’obiettivo di arricchire questo territorio, rafforzandone il ruolo nella presa in carico del paziente. Un plauso va ai colleghi della Roma 6 per l’ingresso nel nostro PdTA e al professore Giuseppe Tisone e la sua equipe per aver costruito nel tempo un ambiente solido e scientificamente valido». «Stiamo dando seguito agli accordi tra Stato e Regioni – ha aggiunto il manager della Asl Roma 6 Cristiano Camponi – per dare sempre più servizi ai pazienti e migliorare quanto più possibile la risposta del servizio sanitario pubblico».

QUASI 6MILA MALATI IN LISTA D’ATTESA

La donazione da vivente è ammessa in Italia solo per i reni e per una porzione di fegato . Una coppia donatore-ricevente da adito a quella che tecnicamente si chiama la donazione da vivente cross over. «Una coppia disponibile alla donazione ma immunologicamente incompatibile – spiega il professor Tisone, direttore del Dipartimento di Scienze chirurgiche del Ptv – viene messa in condizione di donare con una coppia compatibile e in questo modo avviene il doppio trapianto incrociato. Siamo convinti che questa è la nuova frontiera dei trapianti di reni ed è la strada che stiamo percorrendo nel nostro polo universitario».

I pazienti in lista di attesa per trapianto di rene In Italia, erano lo scorso anno 5.986, con tempi medi di attesa per l’intervento di 3,2 anni. Nel 2021 sono morte aspettando un organo 210 persone (il 2,4%) mentre altre 296 sono uscite dall’elenco della speranza per inidoneità clinica. Sempre lo scorso anno sono stati effettuati in Italia 1701 trapianti dei quali solo 192 da donatore vivente. Tutto questo dipende dalla carenza di donatori deceduti e quindi di organi da donatore cadavere. I dati al 31 dicembre 2021, sono gli ultimi ufficiali disponibili resi noti dal Centro nazionale trapianti. Il convegno ha ribadito la necessità di incentivare la donazione da vivente, proprio come previsto da un accordo tra Stato e Regioni. Tra Ptv e Asl Roma 6 sono passati dalle parole ai fatti. «Iniziative come queste – dice la dottoressa Maria Teresa Lonardo, organizzatrice del convegno, chirurgo del Ptv – avvicina la scienza al paziente e ai loro familiari nella prospettiva di migliorare sempre di più la risposta terapeutica per i malati di rene».

LA SITUAZIONE NEL LAZIO E AL PVT

Nel Lazio i pazienti in attesa di un rene sono 1012. Anche nel Lazio il tempo medio di attesa per un rene è di 3,2 anni. Nel Lazio nel 2021 sono stati segnalati e utilizzati solo 108 donatori (18,8 per milione di abitanti) con un’età media di 60,1 anni. Questo significa poca sensibilità alla donazione che non permette di raggiungere nemmeno il 20% del numero richiesto per coprire il fabbisogno di organi. Ancor più nel particolare per vicinanza all’area dei Castelli romani, il Centro trapianti del Policlinico di Tor Vergata, diretto dal professor Giuseppe Tisone ha attualmente 212 pazienti in lista di attesa per trapianto di rene. Ogni anno vengono eseguiti circa 60 interventi da donatore cadavere e una decina da donatore vivente.

I VANTAGGI DELLA DONAZIONE SAMARITANA

Il primo, e fondamentale aspetto, è la migliore qualità del rene donato (quello da cadavere viene trasportato per ore immerso nel giaccio), perché prelevato esclusivamente da un donatore in buona salute e con una funzionalità renale ottima, tale da garantire la piena funzione renale sia per se stesso sia per il ricevente. Il trapianto inoltre non viene eseguito in emergenza e urgenza ma si possono stabilire tempi e modi, quando le condizioni del ricevente siano ottimali e, soprattutto in un paziente che non ha subito numerosi e lunghi anni di dialisi che hanno logorato psicologicamente e fisicamente.