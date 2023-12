Travolto sulle strisce pedonali, 26enne in codice rosso all’Umberto I • Terzo Binario News

Un 26enne italiano e’ stato investito, nel primo pomeriggio di ieri, in via Giovanni Antonelli, nei pressi del civico 28 a Roma. Il giovane stava attraversando la strada quando un’auto, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II gruppo Parioli, l’ha investito causandogli gravi ferite.

Il giovane e’ stato soccorso dagli operatori del 118 che hanno tamponato copiose emorragie e lo hanno trasportato d’urgenza all’Umberto I.

Le indagini sono in corso.

Fonte, RaiNews24