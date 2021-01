Trasversale, Battistoni: "Si faccia in fretta, siamo già in ritardo" - Terzo Binario News

“Era il 12 gennaio quando come Forza Italia denunciavamo i ritardi incredibili del governo sulla partenza delle opere infrastrutturali strategiche per l’Italia. Tra queste opere c’era anche il completamento della Orte Civitavecchia, arteria fondamentale per lo sviluppo commerciale e turistico della nostra provincia.

La notizia della nomina del commissario sembra essere finalmente arrivata, anche se molto tardiva rispetto alle previsioni di inizio legislatura. Ci siamo lasciati del tempo alle spalle che non riusciremo più a recuperare, ed abbiamo perso competitività negli anni passati.

L’auspicio è che ora tutto si svolga con la massima celerità e che il governo nomini una cabina di regia nazionale che sia in grado di affrontare la burocrazia che la realizzazione di questa opera troverà di fronte.

Forza Italia seguirà questo iter con la massima attenzione in ogni sua fase”.

Francesco Battistoni, senatore di Forza Italia