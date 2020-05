Trasversale, asfaltature in corso - Terzo Binario News

Continuano i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 675 “Umbro-Laziale da parte di Anas (Gruppo FS Italiane).

I lavori che si stanno svolgendo in tratti saltuari, da lunedì 11 maggio interesseranno il tratto tra lo svincolo per Bagnaia-Montefiascone (chilometro 55) e lo svincolo per Vetralla (chilometro 70) in entrambe le direzioni di marcia nella fascia oraria 7.00/18.00.

In corrispondenza del cantiere il traffico è sempre consentito sulla corsia libera.

Il completamento è previsto entro lunedì 1° giugno.

