Trastevere: trovati con uno smartphone rubato - Terzo Binario News

Due giovani denunciati per ricettazione in concorso

In via Dandolo incrocio con viale Glorioso, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno denunciato in stato di libertà due persone, un cittadino della Tunisia di 23 anni, e un cittadino libico di 24enne, per il reato di ricettazione in concorso.

I due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, fermati per un controllo, sono stati trovati in possesso di uno smartphone di dubbia provenienza. I militari hanno subito attivato delle verifiche ed hanno scoperto che il telefono cellulare era stato rubato poco prima da una 27enne romana, la quale ne aveva poco prima denunciato il furto, mentre si trovava in piazza Trilussa.

I Carabinieri hanno rintracciato la vittima del furto e le hanno restituito lo smartphone.