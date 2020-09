Trastevere: bottigliata a un giovane, denunciato 19enne - Terzo Binario News

La vittima soccorsa al San Camillo

Nel quartiere di Trastevere, i carabinieri di zona insieme ai militari dell’Arma del Gruppo di Roma, sono stati impegnati in uno specifico servizio di controllo volto a prevenire reati nell’ambito della movida.

In particolare, in piazza San Cosimato un giovane romano di 19 anni è stato bloccato e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate, dopo aver aggredito e colpito con una bottiglia un coetaneo.

Il 19enne alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga ma è stato subito bloccato dai militari mentre, la vittima è stata soccorsa e medicata presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo.