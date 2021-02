Trasporto scolastico, Oddo (FdI): "Ecco le attese fermate a Selva Candida e Selva Nera" - Terzo Binario News

Lunedì 8 febbraio verranno istituite due fermate del trasporto scolastico:. una a piazza Sabbioneta (Selva Candida) e l’altra a largo Ines Bedeschi (Selva Nera) che andranno a servire tutte quelle famiglie “che erano state escluse dal primo bando del trasporto scolastico perché non rientravano nel bacino di utenza”. A riferirlo è Stefano Oddo, consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio XIV.

“Sono stati mesi di tanti incontri con i genitori, Agenzia per la mobilità , dipartimento e ufficio del trasporto scolastico di Monte Mario che hanno portato un risultato importante, per chi abita in periferia. Finalmente – ha terminato l’esponente del centrodestra – le mamme e i papà potranno portare i loro figli in una fermata più vicina alle proprie abitazioni”.

Simona, a Terzo Binario, ha detto: “Sono mamma di tre figli attualmente frequentanti la scuola media, elementare e dell’infanzia. Aver ottenuto la fermata a piazza Sabbioneta significa per noi poter finalmente usufruire del servizio. Era stata assegnata la fermata dell’infanzia a piazza Sabbioneta, quella per le elementari (quasi alla stessa ora) sulla Casal del Marmo e contemporaneamente dovevo dover portare la più grande alla scuola media. Attendevamo questo momento da settembre. Voglio ringraziare il consigliere Oddo che si è battuto con noi, per il raggiungimento di questo traguardo”.