Trasporto scolastico allievi con disabilità, bando del Comune di Civitavecchia per i contributi • Terzo Binario News

È stato pubblicato un Avviso pubblico per la concessione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore di studenti con disabilità frequentanti la scuola d’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado.

Il contributo, finanziato dal Governo, per il Comune di Civitavecchia corrisponde a circa 48mila euro (il prossimo anno dovrebbe raddoppiare) con un tetto massimo di 1.000 euro a nucleo familiare. La concessione sarà garantita innanzitutto a studenti in possesso di disabilità più grave; qualora il numero delle domande eccedesse il contributo totale, si provvederà a stilare una graduatoria che, a parità di diritto, terrà conto della data di presentazione della domanda stessa.

«Ringrazio gli uffici diretti dalla dottoressa Bodò, per il lavoro che ha consentito di varare questa iniziativa» ha dichiarato l’assessore Dimitri Vitali, «che consente di richiedere al Comune un rimborso per quelle famiglie che accompagnano il proprio ragazzo disabile a scuola. Un piccolo ma importante tassello per continuare il percorso verso una comunità sempre più solidale».

«È possibile presentare domanda per la concessione di contributi economici, a titolo di rimborso» ha spiegato Sabrina Bodò, «finalizzati a coprire in tutto o in parte i costi sostenuti dalle famiglie per il trasporto di studenti con disabilità, privi di autonomia, residenti nel nostro Comune e iscritti per l’anno 2022 in istituti ubicati anche al di fuori del Comune di Civitavecchia. Dovranno ovviamente essere in possesso della certificazione di disabilità in corso di validità».

Non sarà possibile presentare domanda di contributo da parte di utenti che, nell’anno 2022, hanno usufruito del Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico. La domanda dovrà essere presentata accedendo, tramite credenziali e/o SPID/CIE, al sito www.comune.civitavecchia.rm.it, dove sarà possibile visionare l’Avviso pubblico nella sezione InformaComune. Chi non è ancora in possesso delle credenziali Spid potrà presentare domanda contattando i numeri 0766 590760 – 754 o scrivendo a comune.civitavecchia@legalmail.it.

Le istanze dovranno essere indirizzate all’Ufficio Trasporti del Comune di Civitavecchia e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03 Aprile 2023.