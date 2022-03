Trasporto pubblico, ordinanza favismo: sui bus legumi freschi solo confezionati - Terzo Binario News

Si informano tutti gli utenti del trasporto pubblico che, a seguito dell’ordinanza di tutela per i soggetti affetti da favismo, chiunque porti con sé legumi freschi (fave e piselli in particolare) a bordo degli autobus è OBBLIGATO a tenerli preconfezionati in contenitori ben chiusi.

Per tutto il periodo aprile-giugno 2022, a bordo degli autobus di Civitavecchia Servizi Pubblici srl saranno posizionati dei cartelli informativi riportanti la suddetta disposizione. In caso di inottemperanza a quanto disposto verranno applicate sanzioni amministrative.